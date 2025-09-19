Pensavamo di avere visto tutto, almeno per questa settimana, con il guitto in disarmo Iacchetti che vuole abolire il contraddittorio sennò viene giù e prende tutti a pugni, quand’ecco palesarsi, magnificamente armocromatizzata alla destra di Elly Schlein, la capogruppo del Pd alla Camera, Chiara Braga. E lì, come una folgorazione, ci siamo dovuti arrendere all’evidenza che Iacchetti è in realtà un paladino della causa e dello stile liberali. Finisce la votazione sulla separazione delle carriere, quel bambinone di Tajani esulta come avesse fatto un gol, e l’armocromatizzata iacchettizzata Braga prende la parola: “Il governo dovrebbe alzarsi in quest’aula e venire a rispondere a quello che le opposizioni hanno chiesto da giorni di fronte all’enormità di quello che sta accadendo a Gaza, anziché fare questa scena PATETICA (gridato all caps, ndr) di cui anche il ministro degli Esteri s’è reso protagonista: alzarsi in piedi e applaudire (voce scandalizzata, ndr)”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Braga anche peggio di Iacchetti