Brad Pitt vende la villa a Los Angeles per 5,2 mln e ne compra un’altra per…

Brad Pitt ha venduto ad Austin Butler la sua villa (tre camere da letto, due bagni e piscina) nel popolare quartiere di Los Feliz. 🔗 Leggi su Golssip.it © Golssip.it - Brad Pitt vende la villa a Los Angeles per 5,2 mln e ne compra un’altra per…

Brad Pitt ha venduto ad Austin Butler la sua villa (tre camere da letto, due bagni e piscina) nel popolare quartiere di Los Feliz a Los Angeles per 5,2 milioni di dollari per la proprietà

Brad Pitt ha venduto la casa in cui ha vissuto per tanti anni insieme all'ex moglie Angelina Jolie e ai loro sei figli.