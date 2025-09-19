VERDELLINO (Bergamo) Fa discutere a Verdellino la nuova ordinanza emessa dal Comune che introduce il divieto, valido su tutto il territorio dalle 22 alle 6, di introdurre, depositare al suolo, detenere, trasportare, cedere o ricevere a qualsiasi titolo bottiglie o contenitori di vetro, bottiglie di plastica piene o chiuse con tappo e lattine di qualsiasi tipologia su area pubblica. La decisione è stata presa dall’amministrazione comunale dopo che a fine agosto, durante la notte di festa “notte in VERDEllino“, si erano verificati dei tafferugli nella piazza del paese con lancio di bottigliette di vetro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Bottiglie "proibite" dalle 22 : "Praticamente un coprifuoco"