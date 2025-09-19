Botte a marito e suocero 86enne arrestata straniera
Ubriaca, la donna si è scagliata anche contro i carabinieri, che sono stati raggiunti da alcuni calci e pugni prima di riuscire a bloccarla. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
In questa notizia si parla di: botte - marito
Nour e un inferno di botte lungo 25 anni: “In silenzio per proteggere i figli”. Il marito padrone finisce in cella
Roma. Insulti, minacce e botte al marito. Moglie gelosa e violenta arrestata dalla Polizia di Stato
Botte e sigarette spente addosso al marito; in arresto moglie violenta pazza di gelosia. L’intervento della Polizia ieri a Roma
Medicina, riempie di botte il marito e l’anziano suocero: 51enne arrestata Vai su Facebook
S.Anastasia. Pestata a botte dal marito l'uomo e libero la denuncia di Borrelli e Hillary Sedu https://laprovinciaonline.info/s-anastasia-pestata-a-botte-dal-marito-luomo-e-libero-la-denuncia-di-borrelli-e-hillary-sedu/… - X Vai su X
Picchia marito e suocero in casa: arrestata per maltrattamenti; Pesta marito e suocero per giorni. Blitz dei carabinieri, donna in cella.
Pesta marito e suocero per giorni. Blitz dei carabinieri, donna in cella - Picchia il marito e il suocero, ma viene arrestata dai carabinieri: in manette, per mano dei carabinieri della tenenza di Medicina, una 51enne ucraina, già nota alle forze dell’ordine per reati contro ... Secondo msn.com
Medicina, riempie di botte il marito e l’anziano suocero: 51enne arrestata - I Carabinieri della Tenenza di Medicina hanno arrestato in flagranza di reato una 51enne straniera, già nota alle Forze dell’Ordine, accusata dei ... Segnala corriereromagna.it