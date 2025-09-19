Quella tra Juventus e Borussia Dortmund è una gara da rigiocare. Tudor è andato su tutte le furie e lo ha detto pubblicamente senza mezzi termini. La Champions League della Juventus si è aperta con una partita che difficilmente sarà dimenticata dai tifosi bianconeri. All’ Allianz Stadium, contro il Borussia Dortmund, è andato in scena un 4-4 che definire pirotecnico sarebbe riduttivo. Una gara che ha messo in luce tanto cuore quanto fragilità, con la squadra di Igor Tudor capace di acciuffare un pareggio insperato quando tutto sembrava ormai perso. I gialloneri tedeschi si erano infatti portati avanti fino al 94’, con un vantaggio che sembrava destinato a chiudere definitivamente i giochi. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

© Glieroidelcalcio.com - Borussia-Juve è da rigiocare, Tudor va su tutte le furie