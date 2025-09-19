Borussia Dortmund-Wolfsburg domenica 21 settembre 2025 ore 19 | 30 | formazioni quote pronostici

Reduce dal pirotecnico pareggio dell’Allianz Stadium il Borussia Dortmund di Kovac chiude quest’oggi il quarto turno di Bundesliga affrontando in casa il Wolfsburg. Una gara ricca di capovolgimenti di fronte quella contro la Juventus, con i gialloneri bravi a portarsi per ben 3 volte in vantaggio prima del concitato finale con 2 gol presi nello spazio di pochi minuti. Ancora una volta . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Borussia Dortmund-Wolfsburg (domenica 21 settembre 2025 ore 19:30): formazioni, quote, pronostici

In questa notizia si parla di: borussia - dortmund

Dal Borussia Dortmund alla Serie A: il club sogna il colpaccio

Pagelle Real Madrid Borussia Dortmund: i Top e i Flop del match del Mondiale per club

Real Madrid Borussia Dortmund: tre cose che non hai notato

Juventus - Borussia Dortmund "PIÚ BELLA COSA DI TE…" #Juventus #Juve #JUVBVB #UCL (17.09.25) - X Vai su X

Di certo allo Stadium non ci si è annoiati negli ultimi giorni: vittoria per 4-3 contro l'Inter sabato pomeriggio, pareggio per 4-4 nel primo martedì di Champions contro il Borussia Dortmund, la Juventus ha regalato grandi emozioni ai suoi tifosi. #ANSA Vai su Facebook

quote Borussia Dortmund Wolfsburg: il pronostico sui gialloneri; Borussia travolgente: 6-0 al Wolfsburg, resta a -1 dal Bayern; Bundesliga, tris del Dortmund: brilla Guirassy. Wolfsburg fermato in casa.

Pronostico Dortmund-Wolfsburg 21 Settembre 2025: 4ª Giornata di Bundesliga - Wolfsburg, in programma sabato 21 settembre 2025 alle 19:30, con un focus su scommesse e stato di forma delle squadre in Bundesliga. Segnala bottadiculo.it

Bundesliga, i risultati: pari Borussia Dortmund, tris Bochum. Wolfsburg e Heidenheim corsari - Si sono appena concluse le quattro partite cominciate alle 15:30 e valevoli per la quindicesima giornata di Bundesliga. Da tuttomercatoweb.com