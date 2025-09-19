Borussia Dortmund-Wolfsburg domenica 21 settembre 2025 ore 19 | 30 | formazioni quote pronostici

Infobetting.com | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Reduce dal pirotecnico pareggio dell’Allianz Stadium il Borussia Dortmund di Kovac chiude quest’oggi il quarto turno di Bundesliga affrontando in casa il Wolfsburg.  Una gara ricca di capovolgimenti di fronte quella contro la Juventus, con i gialloneri bravi a portarsi per ben 3 volte in vantaggio prima del concitato finale con 2 gol presi nello spazio di pochi minuti. Ancora una volta . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

borussia dortmund wolfsburg domenica 21 settembre 2025 ore 19 30 formazioni quote pronostici

© Infobetting.com - Borussia Dortmund-Wolfsburg (domenica 21 settembre 2025 ore 19:30): formazioni, quote, pronostici

In questa notizia si parla di: borussia - dortmund

Dal Borussia Dortmund alla Serie A: il club sogna il colpaccio

Pagelle Real Madrid Borussia Dortmund: i Top e i Flop del match del Mondiale per club

Real Madrid Borussia Dortmund: tre cose che non hai notato

quote Borussia Dortmund Wolfsburg: il pronostico sui gialloneri; Borussia travolgente: 6-0 al Wolfsburg, resta a -1 dal Bayern; Bundesliga, tris del Dortmund: brilla Guirassy. Wolfsburg fermato in casa.

borussia dortmund wolfsburg domenicaPronostico Dortmund-Wolfsburg 21 Settembre 2025: 4ª Giornata di Bundesliga - Wolfsburg, in programma sabato 21 settembre 2025 alle 19:30, con un focus su scommesse e stato di forma delle squadre in Bundesliga. Segnala bottadiculo.it

Bundesliga, i risultati: pari Borussia Dortmund, tris Bochum. Wolfsburg e Heidenheim corsari - Si sono appena concluse le quattro partite cominciate alle 15:30 e valevoli per la quindicesima giornata di Bundesliga. Da tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Borussia Dortmund Wolfsburg Domenica