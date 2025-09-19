Borini racconta un gustoso aneddoto su Carlo Ancelotti | So tutto perché non mi avete invitato?

Fanpage.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fabio Borini ricorda con affetto l'allenatore che ha avuto ai tempi del Chelsea: in particolare il siparietto di quando rimase fuori da una serata di squadra organizzata da Terry. 🔗 Leggi su Fanpage.it

