Borderlands 4 evidenzia i problemi di prestazioni e i limiti del PS5 Pro

Il lancio di Borderlands 4 ha suscitato discussioni e critiche, ma il gioco si è dimostrato complessivamente un successo. Mentre alcuni fan hanno espresso riserve riguardo a determinati aspetti, altri riconoscono i miglioramenti apportati, come il rinnovamento del tono e l’eccellente qualità del gameplay. In questo contesto, emerge una problematica rilevante legata alle performance tecniche del titolo, in particolare sulla console PlayStation 5 Pro. problemi di prestazioni di borderlands 4 sulla ps5 pro. problemi di perdita di memoria significativa. Gli utenti hanno constatato che Borderlands 4 funziona malissimo sulla PS5 Pro, la console progettata per garantire prestazioni elevate senza compromessi. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Borderlands 4 evidenzia i problemi di prestazioni e i limiti del PS5 Pro

