Borderlands 4 evidenzia i problemi di prestazioni e i limiti del PS5 Pro

Jumptheshark.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il lancio di Borderlands 4 ha suscitato discussioni e critiche, ma il gioco si è dimostrato complessivamente un successo. Mentre alcuni fan hanno espresso riserve riguardo a determinati aspetti, altri riconoscono i miglioramenti apportati, come il rinnovamento del tono e l’eccellente qualità del gameplay. In questo contesto, emerge una problematica rilevante legata alle performance tecniche del titolo, in particolare sulla console PlayStation 5 Pro. problemi di prestazioni di borderlands 4 sulla ps5 pro. problemi di perdita di memoria significativa. Gli utenti hanno constatato che Borderlands 4 funziona malissimo sulla PS5 Pro, la console progettata per garantire prestazioni elevate senza compromessi. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

borderlands 4 evidenzia i problemi di prestazioni e i limiti del ps5 pro

© Jumptheshark.it - Borderlands 4 evidenzia i problemi di prestazioni e i limiti del PS5 Pro

In questa notizia si parla di: borderlands - evidenzia

Borderlands 4: problemi di performance su console, Pitchford consiglia di riavviare il gioco; Borderlands 4 gira male anche su console: più si gioca più rallenta; Borderlands 4: le dure parole di Randy Pitchford sulle prestazioni instabili, “Chiedete il rimborso a Steam”.

borderlands 4 evidenzia problemiRisolvere i problemi di performance di Borderlands 4 su PC è la "priorità assoluta", in arrivo una patch oggi - Gearbox Software ha promesso che eliminare i bug e migliorare le prestazioni di Borderlands 4 su PC è la massima priorità dello studio. Come scrive msn.com

Non vi sta piacendo Borderlands 4? Il CEO di Gearbox dice che vi conviene chiedere di corsa il rimborso - Se siete tra quelli a cui proprio il nuovo Borderlands 4 non va giù, potreste voler chiedere un rimborso: ecco cosa ne pensano in Gearbox ... Lo riporta player.it

Cerca Video su questo argomento: Borderlands 4 Evidenzia Problemi