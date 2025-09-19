Dallo scorso 15 settembre e fino al prossimo 14 novembre i residenti in Italia in possesso di un ISEE non superiore a 50 mila euro possono presentare all’INPS la domanda di Bonus psicologo annualità 2025. La misura, introdotta con Decreto n.228 del 30 dicembre 2021 ha l’obiettivo di sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia in modo da assicurare un aiuto psicologico alle persone in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica. L’importo del contributo, erogato direttamente al professionista, è modulato in base all’ISEE del richiedente e non può comunque eccedere i 50 euro per singola seduta. 🔗 Leggi su Leggioggi.it

© Leggioggi.it - Bonus psicologo: guida all’invio domanda e graduatorie, passo per passo