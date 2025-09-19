Bonus casa in Manovra come potrebbe cambiare nel 2026 e quali incentivi rischiano di sparire
Per la manovra 2026, il governo sta valutando di prorogare le aliquote dei bonus casa di quest'anno anche al prossima. Ovvero di mantenere ancora al 50% lo sconto per chi ristruttura le prime case e al 36% quello sulle seconde, con un'ipotesi di rateizzazione in cinque anni anziché dieci. Incerto il futuro di bonus mobili, bonus barriere architettoniche e superbonus. 🔗 Leggi su Fanpage.it
