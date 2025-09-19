Bonny Inter Chivu crede molto anche in lui | in estate si è mosso in prima persona ora l’occasione…

Bonny Inter, le ultime sull’ormai nuovo attaccante nerazzurro dopo l’arrivo dal Parma. Tutti i dettagli in merito alle prime presenze. Nel giorno dell’esplosione europea di Francesco Pio Esposito, c’è un’altra storia che merita attenzione e che passa forse un po’ più in sordina, ma è altrettanto significativa per il futuro dell’Inter. È quella di Ange-Yoan Bonny, l’altro giovane attaccante che Cristian Chivu ha scelto e voluto fortemente anche nella nuova Inter, dopo averlo allenato con successo al Parma. Come sottolinea il Corriere dello Sport, l’impressione è che il tecnico romeno stia finalmente costruendo un attacco profondo, completo e moderno, non più dipendente unicamente dalla coppia Lautaro-Thuram. 🔗 Leggi su Internews24.com

