Bonifiche l’Italia scopre una nuova industria da 3,5 miliardi | il potenziale della rigenerazione
(Adnkronos) – Un settore spesso percepito come un mero costo si rivela oggi una solida industria da 3,5 miliardi di euro di ricavi annuali, con oltre 1,3 miliardi di valore aggiunto e 23 mila addetti specializzati. È questa la fotografia scattata dal primo Rapporto economico sul mercato delle bonifiche, presentato il 18 settembre 2025 alla . Potrebbe interessarti:. L’Europa multa Apple per concorrenza sleale contro le app musicali. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
In questa notizia si parla di: bonifiche - italia
Eni, Bonifiche ferraresi e non solo. Tutti gli accordi tra Italia e Algeria
È straordinario! Abbiamo vinto a Ferrara il Premio come uno tra i migliori comuni d’Italia per le bonifiche ambientali e lo sviluppo sostenibile. Siamo stati scelti come amministrazione “coraggiosa”, che ha cambiato il territorio “con impegno concreto”. Ed è una g - facebook.com Vai su Facebook
Bonifiche, l'Italia scopre una nuova industria da 3,5 miliardi: il potenziale della rigenerazione - Il primo studio economico sul settore, presentato a RemTech Expo, quantifica il valore di un comparto strategico per l’economia e la tutela del territorio, evidenziando le sfide e le opportunità futur ... Lo riporta adnkronos.com