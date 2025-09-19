Bomporto nuova sede per lo Sportello Antiviolenza alla Casa della Legalità

L’Unione dei Comuni del Sorbara e il Comune di Bomporto annunciano l’attivazione dello Sportello Antiviolenza “Donne Contro la Violenza”, un nuovo presidio territoriale dedicato al sostegno delle donne vittime di violenza. Il servizio ha sede presso la Casa della Legalità, in Piazzetta dei Tigli. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

