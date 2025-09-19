Bombe carta davanti allo stadio di Guidonia intervengono gli artificieri
Due bombe carta inesplose davanti allo stadio di calcio Attilio Ferraris. Succede a Villanova, frazione del comune di Guidonia Montecelio, provincia nord est della Capitale. A notare i due ordigni inesplosi un passante che ha poi richiesto l'intervento alle forze dell'ordine poco dopo le 11:00. 🔗 Leggi su Romatoday.it
GUIDONIA - Bombe carta davanti allo stadio: arrivano gli artificieri - Due ordigni artigianali sono stati rinvenuti stamane, giovedì 18 settembre, su ... Segnala tiburno.tv
GUIDONIA - Gli artificieri sequestrano le bombe carta inesplose davanti allo stadio - Sono state sequestrate dal Reparto Artificieri della Questura di Roma due delle tre bombe carta rinvenuti stamane, giovedì 18 settembre, sulla rampa d’accesso allo stadio comunale “Attilio Ferraris” d ... Si legge su tiburno.tv