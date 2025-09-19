Bombe a Latina | controlli straordinari Alto Impatto Città presidiata ed elicottero in volo
Imponente servizio di controllo da parte della polizia a Latina dopo gli attentati esplosivi degli ultimi giorni in città. La tensione è cresciuta nel capoluogo pontino e l'esplosione di una bomba nell'androne della scala O dei palazzi di viale Nervi, con l'incendio di due auto, è solo l'ultima.
Latina, scoppia la guerra per lo spaccio. Quattro bombe esplose (anche in centro città) in pochi mesi
Latina, quattro bombe esplose in pochi mesi: è guerra per lo spaccio in città
Esplodono due bombe artigianali in 24 ore, scoperto arsenale in una cantina : Latina sotto shock. Due denunciati
Nuovo attentato esplosivo a Latina, bomba distrugge ingresso condominio e due auto - Nuovo attentato esplosivo nella notte a Latina, che si inserisce in un'escalation criminale iniziata da due settimane.
Bomba nell'androne di un palazzo a Latina, è il quarto ordigno esploso in dieci giorni - Quattro ordigni espolosi in dieci giorni è il bilancio dei fatti di cronaca accaduti nelle ultime settimane a Latina