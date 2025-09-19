Bomba sull’assistenza domiciliare La Asl vuole internalizzare A rischio 74 posti dentro Elleuno

Sono settantaquattro i posti di lavoro a rischio nel settore del servizio di assistenza domiciliare di Asl 5 gestito tramite appalto dalla cooperativa Elleuno dal 2014. A fronte di questa minaccia, Fp Cgil, Fisascat Cisl e Uil Fpl hanno proclamato lo stato di agitazione dei lavoratori e delle lavoratrici della Cooperativa. "E’ stata la stessa Elleuno s.c.s a comunicarci che il 16 settembre l’azienda sanitaria locale ha confermato la decisione di internalizzare il servizio dal prossimo 1 gennaio 2026" spiegano i segretari generali Marzia Ilari (Fp Cgil), Mirko Talamone (Fisascat Cisl) e Massimo Bagaglia (Uil Fpl). 🔗 Leggi su Lanazione.it

