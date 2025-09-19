Bomba nell' auto del finanziere Gabriele Agostini 10 anni di carcere per l' ex moglie Viviana Pagliarone
Il giudice per le indagini preliminari di Napoli Federica de Bellis, accogliendo le richieste dalla procura partenopea (pm Maurizio De Marco), ha condannato a 10 anni di reclusione Viviana Pagliarone per il tentato omicidio, con una bomba, dell’ex marito, il maggiore della Guardia di Finanza Gabriele Agostini, scampato per un pelo alla morte, il 21 marzo 2023 a Bacoli, in provincia di Napoli. Il. 🔗 Leggi su Feedpress.me
