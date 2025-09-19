Bolzano abbattuto ultimo diaframma di Galleria del Brennero Meloni | Giornata storica tunnel Italia-Austria sarà snodo centrale per l' Ue - VIDEO
Un maxi progetto dal valore di 10,5 miliardi che unirà l'Italia e l'Austria nella galleria ferroviaria sotterranea più lunga al mondo (65 chilometri complessivi). Meloni: "Opera monumentale, sarà uno dei tasselli chiave per il corridoio scandinavo-mediterraneo" È avvenuto ieri, 18 settembre,. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: bolzano - abbattuto
Lupo abbattuto a Bolzano, scatta la denuncia degli animalisti: prima uccisione a Nordest dopo il declassamento della protezione
"La Galleria di Base del #Brennero è un’opera strategica per Italia ed Europa: passo decisivo verso mobilità moderna e sostenibile che rafforza competitività ed economia". Così l'assessore Amirante a Bolzano all'abbattimento del diaframma https://tinyurl.co - X Vai su X
Il M5s denuncia Fugatti per l'orso abbattuto. L'esposto depositato a Roma. Lettera alla commissaria europea all'ambiente chiedendo di aprire una procedura di infrazione contro l'Italia in merito alla decisione di abbattere l'orso M91 Vai su Facebook
Abbattuto l'ultimo diaframma del cunicolo esplorativo del tunnel di base del Brennero; Brennero: abbattuto l’ultimo diaframma del cunicolo esplorativo della Galleria di Base; Brennero, il tunnel record (da 10 miliardi) che collegherà l'Europa: abbattuto l'ultimo diaframma della galleria. Presente Giorgia Meloni.
Brennero, abbattuto l’ultimo diaframma: “Giornata storica per l’Europa”. Meloni: “Così colleghiamo la Finlandia a Malta” - Una volta completata, con i suoi 65 chilometri, la galleria rivoluzionerà il trasporto tra i due Paesi, abbattendo drasticamente i tempi di percorrenza: i Treni passeggeri passeranno da 80 a soli 25 m ... Scrive energiaoltre.it
Brennero, il tunnel record (da 10 miliardi) che collegherà l'Europa: abbattuto l'ultimo diaframma della galleria. Presente Giorgia Meloni - Per la prima volta un tunnel continuo collega Italia e Austria sotto le Alpi: è stato infatti abbattuto oggi (18 settembre) ... Da msn.com