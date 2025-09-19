Bolognina scacco allo spaccio In cantina 2 chili e mezzo di eroina Grossista arrestato dai carabinieri

Per qualche giorno la Bolognina resterà probabilmente a ‘secco’ di eroina, dopo il blitz dei carabinieri che ha portato all’arresto, l’altro giorno, di un ‘grossista’ tunisino di 38 anni. L’operazione, che si è conclusa con il sequestro di 2 chili e mezzo di sostanza, ben sistemata in barattoli da marmellata custoditi nella cantina dell’abitazione dell’uomo, è partita da un servizio di appostamento nel quartiere. In particolare, in via Raimondi i militari del Nucleo operativo della compagnia Bologna Centro hanno notato l’uomo, che era appena uscito dalla cantina del palazzo e stava per salire a bordo della sua macchina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bolognina, scacco allo spaccio. In cantina 2 chili e mezzo di eroina. Grossista arrestato dai carabinieri

