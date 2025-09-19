Bologna spaccia droga nel giardino di una Scuola Primaria | arrestato tunisino

Il tunisino è stato arrestato per i reati di spaccio, resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni aggravate. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

Bologna spaccia droga nel giardino di una scuola primaria arrestato tunisino

bologna spaccia droga giardinoSpaccia droga vicino alle elementari in Bolognina, gli agenti fanno rientrare i bimbi in classe e lo arrestano - Gli uomini della Mobile ha fermato un pusher tunisino di 28 anni dopo un inseguimento: due poliziotti sono rimasti feriti. Si legge su msn.com

bologna spaccia droga giardinoBologna, spacciava vicino a una scuola elementare: pusher arrestato - Per sfuggire agli agenti ha oltrepassato la recinzione del giardino dell’istituto, ma è stato preso. Secondo msn.com

