Bologna nuovi velox in modalità ‘tutor’ in provincia Prevengono gli incidenti

Bologna, 19 settembre 2025- Nuovi autovelox in m odalità ‘tutor’ sulle Provinciali. È uno dei progetti attorno a cui ruota il Piano integrato metropolitano di sicurezza stradale, presentato oggi a ‘Filla’, in Montagnola. “C’è una collaborazione stretta con la Prefettura – spiega Simona Larghetti, delegata metropolitana alla Mobilità –, con il tavolo sull’osservatorio per l’incidentalità si sta facendo una ricognizione di tutti i velox. C’è anche l’idea di istituire dei tutor nelle strade extraurbane più problematiche per numero di incidenti ”. “La discussione è in campo già da vari anni – ricorda Larghetti –, anche perché nel frattempo sono intervenute delle novità normative. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
