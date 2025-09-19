Bologna non si fermano all’alt e si schiantano durante inseguimento | morto un 18enne

Inseguimento finisce in tragedia oggi, venerdì 12 settembre, a Bologna. Due ragazzi di 18 e 19 anni, a bordo di un’auto risultata poi rubata, non si sono fermati all’alt di una volante della polizia e si sono dati alla fuga, schiantandosi poi contro un palo in via Murri. Nello schianto è morto un giovane di . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Bologna, non si fermano all’alt e si schiantano durante inseguimento: morto un 18enne

Bologna, non si fermano all'alt e si schiantano durante inseguimento: morto 18enne

Bologna, non si fermano all'alt e si schiantano durante inseguimento: morto un 18enne - Due ragazzi di 18 e 19 anni, a bordo di un'auto risultata poi rubata, non si sono fermati all'alt di una volante della polizia e ...

Bologna: si schiantano contro un palo su un'auto rubata. Un morto - Nella zona di via Murri durante un inseguimento due ragazzi albanesi di 18 e 19 anni si sono schiantati a folle velocità contro un palo inseguiti dalla polizia.