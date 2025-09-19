Bologna non si fermano all’alt e si schiantano durante inseguimento | morto un 18enne

Ildifforme.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inseguimento finisce in tragedia oggi, venerdì 12 settembre, a Bologna. Due ragazzi di 18 e 19 anni, a bordo di un’auto risultata poi rubata, non si sono fermati allalt di una volante della polizia e si sono dati alla fuga, schiantandosi poi contro un palo in via Murri. Nello schianto è morto un giovane di . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

bologna non si fermano all8217alt e si schiantano durante inseguimento morto un 18enne

© Ildifforme.it - Bologna, non si fermano all’alt e si schiantano durante inseguimento: morto un 18enne

In questa notizia si parla di: bologna - fermano

Bologna, non si fermano all’alt e si schiantano durante inseguimento: morto 18enne

bologna fermano all8217alt schiantanoBologna, non si fermano all’alt e si schiantano durante inseguimento: morto un 18enne - Due ragazzi di 18 e 19 anni, a bordo di un’auto risultata poi rubata, non si sono fermati all’alt di una volante della polizia e ... Riporta pianetagenoa1893.net

bologna fermano all8217alt schiantanoBologna: si schiantano contro un palo su un'auto rubata. Un morto - Nella zona di via Murri durante un inseguimento due ragazzi albanesi di 18 e 19 anni si sono schiantati a folle velocità contro un palo inseguiti dalla polizia. Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Bologna Fermano All8217alt Schiantano