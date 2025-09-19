Bologna Italiano sul Genoa | Reagiamo subito per tornare quelli dello scorso anno
Bologna, 19 settembre 2025 – Reagire alla sconfitta e continuare a crescere per tornare quelli della passata stagione. È un Vincenzo Italiano determinato e molto concentrato quello che si è presentato in sala stampa per presentare la sfida al Genoa di domani alle 15 al Dall’Ara. La parola d’ordine rimane quella di questo inizio campionato, continuare a lavorare per aumentare la qualità del gioco ma è chiaro per l’allenatore dei rossoblù che la priorità sia trovare subito il ritorno alla vittoria: “Dobbiamo migliorare l’aspetto offensivo, essere più precisi negli ultimi 30 metri. Ci sono state tre partite molto probanti, abbiamo capito che bisogna andare più veloci e cercheremo di farlo già da domani. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: bologna - italiano
Bologna, ufficiale Vitik: Italiano ha il suo nuovo difensore
Bologna, nuova leadership per Italiano: Vitik e i due campioni d’Europa Immobile e Bernardeschi
Bologna, per Italiano i patti sono chiari: niente privilegi a Immobile e Bernardeschi
Centro Sportivo Italiano CSI Bologna La Presidenza Nazionale del Centro Sportivo Italiano, su invito del presidente del CONI, Luciano Buonfiglio e del presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Marco Giunio De Sanctis dispone un minuto di ra Vai su Facebook
Bologna, Italiano: "Il Milan non è ancora perfetto, ma nessuno lo è dopo due giornate. Ci vorrà tempo" - X Vai su X
Pronostico Bologna-Genoa: analisi, quote e consigli; Bologna - Genoa (1-3) Serie A 2024; Rossoblù troppo sazi: al Dall’Ara finisce 3-1 per il Genoa.
Bologna, Italiano sul Genoa: "Reagiamo subito per tornare quelli dello scorso anno" - Il tecnico rossoblù ha presentato la sfida al Grifone di sabato 20 settembre al Dall'Ara alle 15, torna Holm a disposizione. Da msn.com
Italiano sicuro: «Bologna, ecco quale sarà l’approccio per vincere contro il Genoa» - Bologna, Italiano in conferenza: «Contro il Genoa servirà un approccio diverso» Alla vigilia della sfida tra Bologna e Genoa, valida per la quarta giornata di Serie A 2025/26, l’allenatore rossoblù Vi ... Scrive calcionews24.com