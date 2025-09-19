Bologna, 19 settembre 2025 – Reagire alla sconfitta e continuare a crescere per tornare quelli della passata stagione. È un Vincenzo Italiano determinato e molto concentrato quello che si è presentato in sala stampa per presentare la sfida al Genoa di domani alle 15 al Dall’Ara. La parola d’ordine rimane quella di questo inizio campionato, continuare a lavorare per aumentare la qualità del gioco ma è chiaro per l’allenatore dei rossoblù che la priorità sia trovare subito il ritorno alla vittoria: “Dobbiamo migliorare l’aspetto offensivo, essere più precisi negli ultimi 30 metri. Ci sono state tre partite molto probanti, abbiamo capito che bisogna andare più veloci e cercheremo di farlo già da domani. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Bologna, Italiano sul Genoa: "Reagiamo subito per tornare quelli dello scorso anno"