Bologna in Europa League Torna il nostro ‘Bar Carlino’ | il pre-partita dei tifosi rossoblù

Bologna, 19 settembre 2025 – Tutta Bologna per il Bologna, ancora una volta, per celebrare il sogno diventato realtà: per il secondo anno consecutivo, i rossoblù si qualificano tra le stelle d’Europa, pronti a lottare e giocare, quest’anno, tra le big dell’ Europa League. E il Resto del Carlino vi invita a vivere ogni pre-partita insieme a noi, proponendo a lettori, tifosi e abbonati un appuntamento unico che trasforma ogni vigilia europea in un momento di festa e condivisione. Dove si tiene il salotto rossoblù. È tutto pronto per il ritorno di ‘Bar Carlino’, il nostro salotto interamente rossoblù dedicato all’unica passione che muove la città e fa battere il cuore ai bolognesi: il Bologna Football Club 1909. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bologna in Europa League. Torna il nostro ‘Bar Carlino’: il pre-partita dei tifosi rossoblù

Europa League, la lista del Bologna: fuori Immobile, Dominguez e De Silvestri - Italiano deve fare a meno di Ciro Immobile infortunatosi alla prima di campionato contro la Roma. Lo riporta sport.sky.it

Bologna: torna Holm, out Casale, Pobega, Immobile e Sulemana - Non Casale e Pobega, ancora alle prese con il lavoro differenziato, tanto meno Sulemana e Immobile, ancora in infermeria e alle prese con le terapie. Segnala msn.com