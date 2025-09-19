Da Italiano alla dirigenza, fino ai calciatori rossoblù, dopo il ko con il Milan il concetto è stato uno e unanime: niente processi, date tempo al Bologna, anche perché trasferte come quelle in casa di Roma e Milan nelle prime tre giornate non sono poca cosa. D’accordo, tutto vero: ancor di più alla luce del fatto che la squadra è in emergenza e alla ricerca della sua identità, dovendo inserire i nuovi e recuperare pedine chiave indietro di condizione a causa di infortuni eredità della scorsa stagione: è il caso di Odgaard, attorno al quale sbocciò il 4-2-3-1 di Italiano nella scorsa stagione, e Dallinga, costretto all’operazione quando aveva iniziato a dare segnali di vita. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Bologna: divieto di sosta. Genoa, poi Lecce e Pisa. La sveglia suona adesso