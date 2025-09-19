Bologna | divieto di sosta Genoa poi Lecce e Pisa La sveglia suona adesso
Da Italiano alla dirigenza, fino ai calciatori rossoblù, dopo il ko con il Milan il concetto è stato uno e unanime: niente processi, date tempo al Bologna, anche perché trasferte come quelle in casa di Roma e Milan nelle prime tre giornate non sono poca cosa. D’accordo, tutto vero: ancor di più alla luce del fatto che la squadra è in emergenza e alla ricerca della sua identità, dovendo inserire i nuovi e recuperare pedine chiave indietro di condizione a causa di infortuni eredità della scorsa stagione: è il caso di Odgaard, attorno al quale sbocciò il 4-2-3-1 di Italiano nella scorsa stagione, e Dallinga, costretto all’operazione quando aveva iniziato a dare segnali di vita. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Bologna, perseguita l'ex compagno nonostante divieto avvicinamento: arrestata 31enne
Parchi e giardini aperti a Bologna dopo il maltempo, revocato il divieto
Bracciali e orologi rubati in un negozio del centro di Bologna: un 34enne francese è stato arrestato dai carabinieri e il processo è stato rinviato a ottobre con rito abbreviato, applicando all'imputato il divieto di dimora nella città metropolitana di Bologna.
Como -Genoa, tutte le strade chiuse e i divieti in città per la partita; Info mobilità 24 - 25 maggio; Due giorni fuoco sotto le due torri: traffico e bus deviati per un week end da record.
Bologna: divieto di sosta. Genoa, poi Lecce e Pisa. La sveglia suona adesso - Trittico cruciale prima della sosta di ottobre, per evitare una stagione di rincorsa. Scrive sport.quotidiano.net
Genoa, il sorpasso di Ekhator. Mossa di Vieira per Bologna - Il tecnico sta pensando a nuove soluzioni offensive per aumentare la forza d’urto. Segnala genova.repubblica.it