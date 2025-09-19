Bologna boom di certificazioni disabilità | nuovo modello di sostegno nelle scuole
A Bologna il numero di studenti con certificazione di disabilità e DSA è in forte crescita. Il Comune ha aumentato il budget a oltre 20 milioni di euro e ha introdotto un nuovo modello organizzativo, prevedendo un solo educatore per più casi lievi. Un quadro che ridisegna le strategie educative locali. Disabilità: aumento delle certificazioni . .it. 🔗 Leggi su Scuolalink.it
In questa notizia si parla di: bologna - boom
Il boom dei turisti stranieri: "Bologna è bellissima. Ma muoversi è difficile"
Caro vita a Bologna, in 5 anni +30%: boom per il costo di affitti e bollette
DSA, a Bologna boom di casi di studenti con certificazioni di disabilità. Il Comune si organizza: “Un solo educatore per più casi lievi”
Scuola, a Bologna il boom di alunni con certificazioni di disabilità. Il Comune: «Per i casi lievi un solo educatore per più studenti» - X Vai su X
Bologna - Il Resto del Carlino ieri ha parlato del boom di abbonamenti al nostro teatro ? Grazie a tutti voi che credete nella forza della cultura! #teatroconsorzialedibudrio #Budrio #CulturaCheUnisce Vai su Facebook
Scuola, a Bologna il boom di alunni con certificazioni di disabilità. Il Comune: «Per i casi lievi un solo educatore per più studenti» - Sono più di 2mila i bambini e i ragazzi con certificazione nelle scuole del capoluogo emiliano. Lo riporta corrieredibologna.corriere.it
DSA, a Bologna boom di casi di studenti con certificazioni di disabilità. Il Comune si organizza: “Un solo educatore per più casi lievi” - L'amministrazione comunale di Bologna ha stanziato 2,5 milioni di euro aggiuntivi per il sostegno alla disabilità, portando il budget totale a oltre 20 milioni di euro. Riporta orizzontescuola.it