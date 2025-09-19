Bologna boom di certificazioni disabilità | nuovo modello di sostegno nelle scuole

A Bologna il numero di studenti con certificazione di disabilità e DSA è in forte crescita. Il Comune ha aumentato il budget a oltre 20 milioni di euro e ha introdotto un nuovo modello organizzativo, prevedendo un solo educatore per più casi lievi. Un quadro che ridisegna le strategie educative locali.

DSA, a Bologna boom di casi di studenti con certificazioni di disabilità. Il Comune si organizza: “Un solo educatore per più casi lievi”

