Bologna al centro dello sport

Due giorni, tra oggi e domani, che rimettono Bologna, nel suo complesso, al centro dello sport. Comincia il Bologna, al Dall'Ara, contro il Genoa. Ci sono le tossine di questo inizio di stagione – tre partite e due sconfitte – e c'è pure l'ultimo confronto di maggio, subito dopo la conquista della Coppa Italia. Al Bologna servono i punti. I punti portano sorrisi e tranquillità. Una vittoria sarebbe il viatico migliore per cominciare a correre in Europa, da giovedì. Non sarà più la Champions con la sua musichetta tipica. Ma anche l 'Europa League ha un suo fascino e, forse, in questo momento, è la vera dimensione del Bologna.