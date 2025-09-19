Bareggio (Milano), 19 settembre 2025 – Promesse di riapertura, fondi europei investiti, un restyling energetico annunciato come ormai ultimato: eppure il bocciodromo di via XXV Aprile a Bareggio resta chiuso. La conseguenza - come denunciano i consiglieri del gruppo di minoranza "Lista civica Bareggio 2013" è pesante per la comunità sportiva locale: l’Associazione Bocciofila Bareggese si vede infatti costretta a perdere un’altra stagione agonistica e non prenderà parte nemmeno alla Festa dello Sport del 21 settembre. L’intervento, finanziato con 1,2 milioni di euro del PNRR e ulteriori 250mila euro di fondi comunali, era stato presentato come un obiettivo raggiunto del piano europeo post-Covid. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Bocciodromo di Bareggio restyling energetico ultimato ma le porte restano ancora chiuse