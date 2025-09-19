Bocciodromo di Bareggio restyling energetico ultimato ma le porte restano ancora chiuse

Ilgiorno.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bareggio (Milano), 19 settembre 2025 – Promesse di riapertura, fondi europei investiti, un restyling energetico annunciato come ormai ultimato: eppure il bocciodromo di via XXV Aprile a Bareggio resta chiuso. La conseguenza - come denunciano i consiglieri del gruppo di minoranza "Lista civica Bareggio 2013" è pesante per la comunità sportiva locale: l’Associazione Bocciofila Bareggese si vede infatti costretta a perdere un’altra stagione agonistica e non prenderà parte nemmeno alla Festa dello Sport del 21 settembre. L’intervento, finanziato con 1,2 milioni di euro del PNRR e ulteriori 250mila euro di fondi comunali, era stato presentato come un obiettivo raggiunto del piano europeo post-Covid. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

bocciodromo di bareggio restyling energetico ultimato ma le porte restano ancora chiuse

© Ilgiorno.it - Bocciodromo di Bareggio restyling energetico ultimato ma le porte restano ancora chiuse

In questa notizia si parla di: bocciodromo - bareggio

Bocciodromo di Bareggio restyling energetico ultimato ma le porte restano ancora chiuse.

Restyling energetico. Un piano da 10 milioni - Una quarantina di edifici pubblici del Comune di Firenze saranno interessati da un intervento di riqualificazione energetica che consentirà di... Come scrive lanazione.it

bocciodromo bareggio restyling energeticoNuova vita all’ex bocciodromo. Ora è un centro polivalente. Il restyling è costato 1,8 milioni - Il sindaco Albertazzi: "Cambio di passo per il territorio che conterà su un impianto moderno". Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Bocciodromo Bareggio Restyling Energetico