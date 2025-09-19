Bocciate le moto d’acqua | Pesanti e inadeguate Spaccatura tra i bagnini

"No" alla moto d’acqua per soccorrere i bagnanti. La proposta lanciata nell’edizione di ieri dai bagnini di tre stabilimenti (Adua, Primavera e Desy) viene infatti bocciata. A partire dagli "Avengers del Tonfano", gruppo di bagnini composto da Iacopo Torcigliani e Vincenzo Appella (Mediterraneo), Marco e Tommaso Corfini (Luciano), Paolo Chellini (Battelli), Raffaello Felaco (Costa Azzurra), Alessandro Giannotti (Marzocco) e Paolo Bonuccelli (Internazionale). "Le moto – dicono – per il nostro mare non vanno bene. Si utilizzano con onde molto più alte ma lunghe. Al limite si può pensare a una moto ogni tot bagni, ad esempio ogni 300 metri e da usare quando il mare è proibitivo, ma il ’patìno’ resta il numero uno. 🔗 Leggi su Lanazione.it