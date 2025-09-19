Boato nella notte ancora un assalto a bancomat nel Barese

Ancora un assalto a bancomat nella notte nel Barese. A pochi giorni dall'episodio che si è verificato a Santeramo, un altro colpo è stato messo a segno nelle scorse ore ad Acquaviva. Nel mirino dei malviventi lo sportello della filiale Unicredit in via Scalera.L'assalto sarebbe stato compiuto con. 🔗 Leggi su Baritoday.it