Blue Tongue allarme zootecnia in Abruzzo | Oltre mille capi morti servono interventi immediati

È una vera e propria emergenza quella che sta colpendo la zootecnia abruzzese a causa della ripresa dell’epidemia di Blue Tongue. A lanciare l’allarme è Cia - Agricoltori Italiani Abruzzo, che parla di una situazione drammatica e chiede alla Regione interventi straordinari a sostegno degli. 🔗 Leggi su Chietitoday.it