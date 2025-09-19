Blue Tongue allarme zootecnia in Abruzzo | Oltre mille capi morti servono interventi immediati

Chietitoday.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È una vera e propria emergenza quella che sta colpendo la zootecnia abruzzese a causa della ripresa dell’epidemia di Blue Tongue. A lanciare l’allarme è Cia - Agricoltori Italiani Abruzzo, che parla di una situazione drammatica e chiede alla Regione interventi straordinari a sostegno degli. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: blue - tongue

Blue Tongue, la febbre degli ovini: “Decine di allevamenti coinvolti”

"Allevamenti ovini in difficoltà per via della Blue Tongue": Cia Abruzzo chiede "Interventi immediati"

Emergenza "blue tongue" negli allevamenti ovini abruzzesi, Coldiretti: "A rischio 200 mila ovini"

Blue tongue, cresce l'allarme; Nel Lazio è di nuovo allarme Blue Tongue; Blue Tongue: Cia Abruzzo, subito interventi e sostegni per salvare nostra zootecnia.

Zootecnia in crisi: “Servono sostegni immediati per gli allevamenti colpiti da Blue Tongue” - Servono misure urgenti a sostegno del settore ovicaprino, duramente colpito dalla diffusione della Blue Tongue. Da laquilablog.it

blue tongue allarme zootecniaColdiretti chiede sostegni economici per gli allevatori colpiti dalla blue tongue - Al termine del tavolo verde convocato in Regione, l'associazione di categoria chiede tutele per gli allevatori di ovini colpiti dal virus che sta decimando gli allevamenti ... ilpescara.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Blue Tongue Allarme Zootecnia