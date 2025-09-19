Blocchiamo tutto | lunedì a Salerno la mobilitazione contro la guerra a Gaza

Salernotoday.it | 19 set 2025

A Salerno lunedì 22 settembre si terrà un presidio al porto commerciale contro il transito di armi nei porti italiani, nell’ambito dello sciopero generale nazionale. L’iniziativa, annunciata dall'Usb per le 9.00 al Varco di Ponente, si inserisce nella mobilitazione lanciata dai portuali “per. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

