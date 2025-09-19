Bloccati a Ravenna container con armi per Haifa
Due container di esplosivi diretti ad Haifa sono stati bloccati nel porto di Ravenna dopo una segnalazione di alcuni lavoratori portuali. Ne ha dato notizia il sindaco della città romagnola, Alessandro Barattoni che insieme alla presidente della Provincia di Ravenna, Valentina Palli e al presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, ha inviato una lettera ai vertici di Sapir, la società che gestisce in Darsena San Vitale il principale terminal operator del porto di Ravenna, chiedendo di impedire il transito di armi destinate a Paesi in conflitto. Portuali, sindaco e Regione hanno fatto fronte comune. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
Ravenna, bloccati al porto due container di esplosivi diretti ad Haifa. «Decisivo il coraggio di alcuni lavoratori portuali»
"Non stiamo con governi criminali". Bloccati esplosivi per Haifa nel porto di Ravenna: cosa è successo
Ravenna, bloccati container di esplosivi diretti a Haifa. Tajani: “non sono armi italiane”
