Blocca l’auto contromano l’impresa in ambulanza Il racconto del volontario | Ho visto la morte davanti

Montecatini, 19 settembre 2025 – “Quando mi sono reso conto che quel veicolo viaggiava contromano e stava venendo addosso alla nostra ambulanza, ho davvero temuto di non farcela. Ho ripensato a un incidente mortale avvenuto un paio di anni fa in Valdinievole e il pensiero della morte è spuntato all’improvviso”. Alessio Beneforti, 25 anni, montecatinese, ha impedito che lungo l’ autostrada A-11 potesse avvenire un terribile incidente, lunedì notte, salvando molte vite dalla catastrofe. Infermiere professionale, esercita la libera professione, e ha iniziato a fare volontariato otto anni fa alla Misericordia di Monsummano, per poi decidere, lo scorso maggio, di dedicare il suo tempo libero anche alla Società di Soccorso Pubblico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

