blitz della polizia | un arresto e giovane denunciato con droga
Pescara - Controlli mirati nel capoluogo adriatico: arrestato un 49enne ricercato per condanne legate agli stupefacenti, denunciato un 18enne trovato con coltello e cocaina. Due distinti interventi della Polizia di Stato hanno segnato la giornata a Pescara, portando da un lato all’arresto di un uomo ricercato e dall’altro alla denuncia di un giovane trovato in possesso di arma bianca e stupefacenti. Nel quartiere Rancitelli, gli agenti della squadra volante hanno fermato un 49enne che, a seguito di controlli, è risultato destinatario di un ordine di carcerazione. L’uomo era stato condannato a più di quattro anni di reclusione per reati legati al traffico di droghe, nonché per violazioni contro la persona e il patrimonio. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv
