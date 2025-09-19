Blas Manuel de Luna è un poeta e insegnante americano di origine messicana. Nato nel 1969 a Tijuana, Messico, è cresciuto negli Stati Uniti dove i suoi genitori hanno lavorato come braccianti nell’agricoltura. Ha studiato lettere e lavora come insegnante alle scuole superiori. Il suo nucleo tematico è l’esperienza della migrazione. Nella sua poesia “Bent to earth”, del 2005, l’autore presta la sua voce a tutti coloro che voce non hanno. Attraverso gli occhi di un bambino, del bambino che lui stesso fu, de Luna evoca una scena violenta sul confine tra gli Stati Uniti e il Messico che sembra solo il preludio delle ultime misure prese dal governo Trump contro i migranti illegali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Blas Manuel de Luna, Piccole grandi verità (Traduzione di Stefanie Golisch)