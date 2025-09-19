Black Rabbit è il nuovo Ozark? Ecco quali indizi vanno in questa direzione

Quando Netflix ha pubblicato il primo trailer di Black Rabbit, i fan hanno iniziato a cercare le somiglianze con un grande successo della piattaforma, Ozark. La cosa, in parte, ha senso perché uno dei personaggi principali della nuova serie è Jason Bateman, che proprio con Ozark ha sconvolto tutti passando al genere drammatico dopo anni di commedia. Con il suo ritorno al genere drammatico e thriller e con una storia che per certi versi ha ricordato la serie avviatasi nel 2017, c'è da chiedersi se Black Rabbit sia davvero il nuovo Ozark e se possa eguagliarlo o addirittura superarlo. Ozark, premiata negli anni con diversi Emmy, gode di un indice di gradimento medio dell ‘82% nel corso delle sue stagioni, risultando uno dei migliori titoli del servizio di streaming di Los Gatos. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Black Rabbit è il nuovo Ozark? Ecco quali indizi vanno in questa direzione

