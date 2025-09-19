BJK Errani e Paolini da sogno in Cina sorpasso dell’Italia nel doppio | le azzurre conquistano la finale

L’ Italtennis femminile si qualifica per la finale dell’edizione 2025 della Billie Jean King Cup (il campionato mondiale di tennis femminile a squadre nazionali, omologo della Coppa Davis maschile. Al pari di quest’ultima, è organizzata dalla Federazione Internazionale Tennis ndr). Sul cemento cinese di Shenzhen, le azzurre hanno superato l’Ucraina per 2-1 nella prima semifinale delle Finals. Errani e Paolini da sogno alla Billie Jena King Cup. Il punto decisivo è arrivato dal doppio grazie alle olimpioniche in carica Sara Errani e Jasmine Paolini, che hanno liquidato per 6-2 6-3 la formazione composta da Marta Kostyuk e Lyudmyla Kichenok. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

