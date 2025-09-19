BJK Cup | Paolini risponde a Kostyuk Il doppio deciderà Italia-Ucraina
Jas batte Svitolina in rimonta e sigla l'1-1 nella semifinale di Billie Jeank King Cup. Sfiderà nel doppio decisivo le gemelle Kichenok insieme ad Errani. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: paolini - risponde
LIVE Paolini-Wang Xinyu 4-6, 6-5, Italia-Cina 1-0, BJK Cup 2025 in DIRETTA: era finita, adesso l’azzurra risponde per il 2° set!
Finisce in semifinale l’ottimo #USOpen di Errani e Paolini: hanno la meglio in due set Dabrowski/Routliffe che affronteranno Siniakova/Townsend in finale #USOpen | @BMWItalia Vai su Facebook
BJK Cup: Paolini risponde a Kostyuk. Il doppio deciderà Italia-Ucraina; Italia - Ucraina 0-1, la semifinale delle Billie Jean King Cup Finals 2025: tutte le partite LIVE · Tennis; Bjk Italia-Ucraina diretta: segui live Paolini e le azzurre di tennis oggi.
BJK Cup – Paolini rimonta Svitolina: sarà il doppio a decidere Italia-Ucraina - Dopo la netta vittoria di Marta Kostyuk ai danni di Elisabetta Cocciaretto, l'azzurra ha pareggiato i conti contro l'U ... Da tennisworlditalia.com
BJK Cup, Italia-Ucraina 0-1: Cocciaretto combattiva, ma Kostyuk si conferma superiore - L'Italia si aggrappa a Jasmine Paolini nella semifinale della BJK Cup 2025 contro l'Ucraina. Scrive oasport.it