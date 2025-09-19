BJK Cup l' Italia torna in finale! Paolini decisiva anche in doppio con Errani
Jasmine dopo aver battuto Svitolina in rimonta insieme ad Errani sconfigge KichenokKostyuk. Ucraina eliminata, terza finale di fila per le azzurre. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: italia - torna
Cristina Plevani torna a casa: il messaggio commuove l’Italia intera
L’ex br Leonardo Bertulazzi torna ai domiciliari. “Congelata” la procedura di estradizione in Italia
Bernardeschi torna in Italia: nuova svolta per l’esterno
Product Heroes. . La più grande Conference di Product Management in Italia torna il 9-10 ottobre a Milano. 1000+ professionisti 150+ roundtable 20+ speaker internazionali dalle più grandi aziende leader di Prodotto Impara da chi crea prodotti digital Vai su Facebook
Ranking #FIFA: #Spagna al comando. #Italia torna in top 10 - X Vai su X
Italia - Ucraina 1-1, la semifinale delle Billie Jean King Cup Finals 2025: tutte le partite LIVE · Tennis; BJK Cup - Paolini ed Errani stendono l'Ucraina: l'Italia torna in finale; BJK Cup, l'Italia torna in finale! Paolini decisiva anche in doppio con Errani.
BJK Cup: Paolini batte per la prima volta Svitolina e regala l’1-1 all’Italia - Billie Jean King Cup | L'azzurra rimonta un set e un break venendo fuori sulla lunga distanza. Segnala ubitennis.com
Italia, che rimonta in Bjk Cup: Ucraina ko e azzurre in finale con Paolini-Errani - Le tenniste azzurre hanno recuperato lo svantaggio iniziale dovuto alla sconfitta di Cocciaretto con Kostyuk in semifinale ... msn.com scrive