BJK Cup l' Italia torna in finale! Paolini decisiva anche in doppio con Errani

Gazzetta.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Jasmine dopo aver battuto Svitolina in rimonta insieme ad Errani sconfigge KichenokKostyuk. Ucraina eliminata, terza finale di fila per le azzurre. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - BJK Cup, l'Italia torna in finale! Paolini decisiva anche in doppio con Errani

