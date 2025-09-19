BJK Cup Italia-Ucraina 0-1 | Cocciaretto combattiva ma Kostyuk si conferma superiore

L’Italia si aggrappa a Jasmine Paolini nella semifinale della BJK Cup 2025 contro l’Ucraina. Purtroppo il primo singolare ha rispettato i pronostici della vigilia, con Marta Kostyuk che ha portato il primo punto alla squadra ucraina, superando in due set Elisabetta Cocciaretto con il punteggio di 6-3 6-3 dopo un’ora e venticinque minuti di gioco. La squadra azzurra si trova ora con le spalle al muro e nel prossimo singolare Jasmine Paolini è assolutamente obbligata a battere Elina Svitolina (2-0 i precedenti per l’ucraina) per portare così la sfida in parità e al doppio decisivo. Qui scenderà ancora in campo Jasmine Paolini con Sara Errani, che affronteranno la coppia formata dalle Kichenok. 🔗 Leggi su Oasport.it

