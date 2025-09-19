Squadra che vince non si cambia. Così ha scelto Tathiana Garbin in vista della semifinale di Billie Jean King Cup contro l’Ucraina. La capitana dell’Italia ha confermato nuovamente Elisabetta Cocciaretto come prima singolarista e poi ovviamente ha puntato su Jasmine Paolini per il secondo incontro. Sarà una sfida durissima per le campionesse in carica, visto che l’Ucraina potrà contare sul calibro di giocatrici come Marta Kostyuk ed Elina Svitolina, senza dimenticare un doppio solido con le sorelle Kichenok. Dunque nuovamente fiducia in Elisabetta Cocciaretto da parte della capitana azzurra e sicuramente la marchigiana ha dimostrato di meritarsi questa scelta da parte di Tathiana Garbin. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - BJK Cup 2025, Tathiana Garbin non cambia! Confermate Cocciaretto e Paolini contro l’Ucraina