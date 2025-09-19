BJK Cup 2025 Tathiana Garbin non cambia! Confermate Cocciaretto e Paolini contro l’Ucraina

Oasport.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Squadra che vince non si cambia. Così ha scelto Tathiana Garbin in vista della semifinale di Billie Jean King Cup contro l’Ucraina. La capitana dell’Italia ha confermato nuovamente Elisabetta Cocciaretto come prima singolarista e poi ovviamente ha puntato su Jasmine Paolini per il secondo incontro. Sarà una sfida durissima per le campionesse in carica, visto che l’Ucraina potrà contare sul calibro di giocatrici come Marta Kostyuk ed Elina Svitolina, senza dimenticare un doppio solido con le sorelle Kichenok. Dunque nuovamente fiducia in Elisabetta Cocciaretto da parte della capitana azzurra e sicuramente la marchigiana ha dimostrato di meritarsi questa scelta da parte di Tathiana Garbin. 🔗 Leggi su Oasport.it

bjk cup 2025 tathiana garbin non cambia confermate cocciaretto e paolini contro l8217ucraina

© Oasport.it - BJK Cup 2025, Tathiana Garbin non cambia! Confermate Cocciaretto e Paolini contro l’Ucraina

In questa notizia si parla di: tathiana - garbin

“Il tennis è una lezione di vita”. Parla Tathiana Garbin

Tennis: Lucia Bronzetti, Elisabetta Cocciaretto, Sara Errani e Jasmine Paolini. ’Billie Jean King Cup Finals’, le convocate di Tathiana Garbin

Tathiana Garbin: “Conosco il potere delle ragazze con la maglia azzurra, Paolini ed Errani complementari”

Italia - Ucraina in semifinale alle Billie Jean King Cup Finals 2025: programma, orari e dove vedere le partite · Tennis; BJK Cup 2025, Tathiana Garbin non cambia! Confermate Cocciaretto e Paolini contro l’Ucraina; Il calendario dell'Italia alle Finals di BJK Cup.

bjk cup 2025 tathianaBJK Cup 2025, Tathiana Garbin non cambia! Confermate Cocciaretto e Paolini contro l’Ucraina - Così ha scelto Tathiana Garbin in vista della semifinale di Billie Jean King Cup contro l'Ucraina. Si legge su oasport.it

bjk cup 2025 tathianaItalia - Ucraina, la semifinale delle Billie Jean King Cup Finals 2025: tutte le partite LIVE · Tennis - L'Italia affronta l'Ucraina a Shenzhen per la semifinale delle Billie Jean King Cup Finals 2025: segui gli aggiornamenti delle partite. Lo riporta olympics.com

Cerca Video su questo argomento: Bjk Cup 2025 Tathiana