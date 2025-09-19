BITUS a Napoli la Borsa Internazionale del Turismo Scolastico e della Didattica Fuori dalla Classe
Dal 1° al 3 ottobre Napoli diventa la capitale del turismo scolastico e della didattica esperienziale. Per la prima volta la città ospiterà BITUS – Borsa Internazionale del Turismo Scolastico e della Didattica Fuori dalla Classe, ideata da Domenico Maria Corrado e organizzata da Tappeto Volante. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
In questa notizia si parla di: bitus - napoli
Napoli capitale del turismo scolastico: Bitus al via dal 1° ottobre
Napoli ospita dal 1 al 3 ottobre BITUS 2025 / Borsa Internazionale del Turismo Scolastico e della Didattica fuori dalla classe
Mercoledì 1° ottobre – Prima giornata di BITUS Borsa Internazionale del Turismo Scolastico e della Didattica a Napoli Napoli diventa la capitale del turismo scolastico e della didattica esperienziale con la prima edizione di BITUS. La giornata inaugurale Vai su Facebook
BITUS, a Napoli la Borsa Internazionale del Turismo Scolastico e della Didattica Fuori dalla Classe; Napoli capitale del turismo scolastico: Bitus al via dal 1° ottobre; Bitus 2025 a Napoli, a Città della Scienza, dal 1 al 3 ottobre 2025.
BITUS - Borsa Internazionale del Turismo Scolastico e della didattica non formale - 40 del 10/11/2021 è stato approvato l’Avviso pubblico per la manifestazione d’interesse a partecipare alla fiera BITUS - Si legge su regione.campania.it