Bimbo trovato solo in un bar La polizia avvertita dai clienti poi la scoperta sulla madre
Un episodio che ha destato grande preoccupazione si è verificato nel pomeriggio di ieri, giovedì 18 settembre, a Monza. Un bambino di nove anni è stato trovato da solo in un bar del quartiere San Rocco, apparentemente abbandonato. A notare la sua presenza sono stati alcuni clienti dell’esercizio che, insospettiti, hanno subito avvertito la polizia. L’intervento è stato immediato: gli agenti in moto del Nucleo Intervento Rapido hanno raggiunto il locale e hanno messo in sicurezza il piccolo, accompagnandolo al comando di via Marsala. Le prime ore sono state concitate e non prive di difficoltà. La Polizia ha avviato subito le ricerche per rintracciare i genitori, ma i tentativi iniziali non hanno avuto successo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
