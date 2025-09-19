Bimbo scalzo e in lacrime fugge tra le macerie con la sorellina in spalla | le immagini dell'esodo da Gaza

Il video di un bimbo che fugge scalzo e in lacrime con la sorellina sulle spalle è diventato un simbolo dell'esodo dei civili da Gaza. L'Idf ha annunciato di voler continuare a utilizzare "forza senza precedenti" e ha invitato i civili palestinesi a evacuare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Bimbo scalzo e in lacrime fugge tra le macerie con la sorellina in spalla: le immagini dell'esodo da Gaza.

