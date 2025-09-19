Bimbo parcheggiato al bar interviene la Polizia locale | la madre non arriva affidato al fratello diciannovenne
Monza, 19 settembre 2025 – Ciondolava da solo al bar da troppo tempo. Un bambino. Di nove anni. Da solo. È una vicenda piena di interrogativi quella in cui si sono imbattuti ieri pomeriggio gli agenti della polizia locale di Monza. Accade nel quartiere di San Rocco, dove un bambino di 9 anni è stato segnalato per la sua prolungata permanenza all’interno di un bar, solo, senza alcun adulto con lui. Immediatamente una pattuglia degli agenti motociclisti del Nucleo Intervento Rapido ha permesso di mettere in sicurezza il minore, che è stato accompagnato al Comando di via Marsala per accertamenti. Gli agenti, n on riuscendo a rintracciare i genitori o un qualsivoglia tutore legale, hanno avviato le procedure per identificare i familiari del bambino. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
