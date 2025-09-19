Bimbo di 9 anni trovato da solo in un bar di Monza | la Polizia cerca i genitori e scopre che la mamma è a Roma

Ieri pomeriggio un bambino di nove anni è stato trovato abbandonato in un bar del quartiere San Rocco di Monza. Alcuni clienti l'hanno segnalato alla Polizia, che l'ha preso in custodia e ha tentato di risalire ai genitori. Gli agenti sono riusciti a contattare la madre che, dopo aver detto di trovarsi a Milano per lavoro, ha ammesso di essere a Roma e di riuscire a tornare solo in tarda serata. La donna ora rischia una denuncia per abbandono di minore. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: bimbo - anni

Gallipoli, bimbo di 7 anni cade in piscina e muore: choc all'acqua park

Gallipoli, il bimbo di 7 anni caduto in piscina si è aggravato ma è ancora in vita

Azzannato da un pitbull, grave bimbo di 4 anni

Bambino di 7 anni cade dalla finestra di una scuola a Genova. Il bimbo è stato portato in ospedale, è in condizioni critiche. #ANSA Vai su Facebook

Bambino di 7 anni cade dalla finestra di una scuola a Genova. Il bimbo è stato portato in ospedale, è in condizioni critiche. #ANSA - X Vai su X

Bimbo di 9 anni trovato da solo in un bar di Monza: la Polizia cerca i genitori e scopre che la mamma è a Roma; Bimbo di 9 anni trovato morto sul divano: «Era malato, tremava da giorni». Il corpo in decomposizione circondato da urina, ragni violino...; Arizona, bimbo di 9 anni trovato morto in mezzo a ragni e rifiuti: condannato il padre.

Bimbo di 9 anni trovato da solo in un bar di Monza: la Polizia cerca i genitori e scopre che la mamma è a Roma - Ieri pomeriggio un bambino di nove anni è stato trovato abbandonato in un bar del quartiere San Rocco di Monza ... Secondo fanpage.it

Monza shock: bimbo di 9 anni lasciato solo al bar, madre introvabile per ore - Monza, bimbo di 9 anni abbandonato al bar: madre introvabile, interviene la Polizia Locale ... Da mbnews.it