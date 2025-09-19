Bimbo caduto dalla finestra della scuola | Ha fatto la rampa di scale da solo Valditara invia gli ispettori

19 set 2025

Lotta tra la vita e la morte all'ospedale Gaslini di Genova il bimbo di 7 anni caduto dalla finestra della scuola che frequenta, la De Amicis del quartiere Voltri, intorno a mezzogiorno di giovedì 18 settembre, in orario scolastico.Il volo di tre metri dal terrazzino Un volo di oltre tre metri. 🔗 Leggi su Today.it

Genova, bambino cade dalla finestra della scuola: è grave; Dramma a scuola a Genova, bimbo di 6 anni cade dal II piano: è grave. Disposta ispezione a scuola; Bimbo caduto dal terrazzino della scuola: condizioni ancora critiche, avviate le indagini.

bimbo caduto finestra scuolaBimbo cade dalla finestra della scuola a Genova Voltri, in rianimazione al Gaslini - Ha riportato gravissime conseguenze, precipitando dal secondo piano. Scrive rainews.it

bimbo caduto finestra scuolaBimbo caduto dalla finestra della scuola a Voltri: condizioni critiche ma stabili al Gaslini - Bimbo di 7 anni caduto dalla finestra della scuola De Amicis di Voltri: ricoverato al Gaslini in condizioni gravi ma stabili, con prognosi riservata. Come scrive ligurianotizie.it

