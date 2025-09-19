Bimbo caduto dal terrazzo di una scuola di Genova aperta un’inchiesta per lesioni
Il piccolo studente è ancora in rianimazione, la polizia indaga sulla supplenza del maestro di sostegno e sugli accessi al terrazzo. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
Il bimbo di 7 anni caduto ieri dal terrazzo della scuola primaria De Amicis, nell’istituto comprensivo Voltri 1 di via Nicolò da Corte resta “ricoverato presso la Rianimazione dell'Istituto Giannina Gaslini in condizioni gravi, con prognosi riservata Vai su Facebook
