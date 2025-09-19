Bimbo caduto dal terrazzino della scuola | condizioni ancora critiche avviate le indagini
Dal Gaslini erano state definite, nella serata di giovedì, "stabili ma gravissime" le condizioni del bambino di sette anni caduto dalla finestra della scuola De Amicis di Voltri, situazione invariata anche dopo la nottata. Nessuna novità, spiega l'ospedale venerdì mattina, le condizioni del. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Gallipoli, il bimbo di 7 anni caduto in piscina si è aggravato ma è ancora in vita
Dolore a Spezia per Andrea. Dichiarata la morte cerebrale del bimbo caduto in piscina
Gallipoli, morto il bimbo di sette anni caduto nella piscina di un parco acquatico
Bimbo caduto dal terrazzo della scuola a Voltri, “resta in prognosi riservata” - Genova – Il bimbo di 7 anni caduto ieri dal terrazzo della scuola primaria De Amicis, nell’istituto comprensivo Voltri 1 di via Nicolò da Corte resta “ ricoverato presso la Rianimazione dell'Istituto ... Lo riporta ilsecoloxix.it
Genova: bimbo caduto da terrazzo a scuola, condizioni gravi ma stabili - Resta ricoverato in condizioni gravi ma stabili il bambino di 7 anni caduto da un terrazzino della sua scuola nel quartiere genovese di Voltri. Da telenord.it